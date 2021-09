Banca Finnat, migliorano margine di intermediazione e utile in 1° semestre

Banca Finnat

(Teleborsa) -, controllata dalla famiglia Nattino e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha registrato unpari a 2,76 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita di quasi il 34% rispetto ai 2,06 milioni di euro al 30 giugno 2020. Ilsi è attestato a 33,2 milioni di euro da 32,5 milioni al 30 giugno 2020, lesono cresciute del 10,4% a 25,8 milioni di euro (con un'incidenza sul margine d'intermediazione al 78%) e il margine d'interesse è passato a 5,8 milioni di euro da 8,3 milioni al 30 giugno 2020.Leper rischio di credito relativo ad attività finanziarie sono scese a 95 migliaia di euro rispetto agli 1,8 milioni al 30 giugno 2020. Il Patrimonio netto del gruppo è pari a 221,2 milioni di euro da 222,3 milioni al 31 dicembre 2020. Il Patrimonio di Vigilanza consolidato è pari a 185 milioni di euro (184,5 milioni al 31/12/2020), con unconsolidato del 31,4% (34,9% al 31/12/2020).Ladel gruppo nel primo semestre dell'anno è stata pari a 16,8 miliardi di euro, in aumento di oltre 1,7 miliardi rispetto ai 15,1 miliardi al 30 giugno 2020. Per l'esercizio 2021, Banca Finnat prevede di confermare "registrati nell'esercizio 2020".