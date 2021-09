Covid, nelle ultime 24 ore 5621 positivi e 62 vittime. Sicila resta gialla, bianche le altre Regioni

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 si sono registrati(ieri erano stati 5.522) sulla base di 286.028 i tamponi molecolari e antigenici. Dati che lascianoLe(ieri 59). Queste le principali evidenze che emergono dalsono, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 37 (ieri erano 38). Isonoin calo di 66 rispetto a ieri.confermano la. Il miglioramento dei parametri ha messo al sicuro anche alcune altre regioni come la Sardegna e la Calabria che assieme alle altre restano bianche."L'Ecdc mostra un quadro in cui l'Italia si sta schiarendo con incidenza in calo e un continente dove però è presente la circolazione del virus. Siamo quindi in una situazione stabile ma leggermente decrescente. Il quadro epidemiologico italiano mostra infatti una decrescita e specie nelle fasce d'età più giovani" ha affermato ilalla conferenza stampa sull'a."Siamo di fronte a una situazione epidemiologica che ci solleva perché abbiamo una diminuzione dell'incidenza e dell'Rt. Quello che può essere invece un dubbio è la situazione europea perché gli altri Paesi si trovano in situazione diversa. Quindi ci chiediamo se riusciremo a mantenere questa situazione diversa rispetto agli altri Paesi ma per ora stiamo reggendo bene in questa fase" ha sottolineato il"Si osserva – si legge nel Report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia – una diminuzione dell'incidenza settimanale a livello nazionale, ma ancora al di sopra della soglia di 50 casi settimanali per 100mila abitanti. La trasmissibilita` stimata sui casi sintomatici e sui soli casi ospedalizzati e` in diminuzione e sotto la soglia epidemica". Confermato il trend di lieve aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia Covid-19. Nel periodo 18 – 31 agosto 2021, l'al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Registrata unaQuasi tutte le Regioni/PPAAA sono classificate a, nessuna Regione/PPAA presenta un rischio epidemico alto.La circolazione dellae` prevalente in Italia. Questa variante – prosegue il rapporto – e` dominante nell'Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale."Una piu` elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione – sottolinea il report – rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilita`. E` opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale".