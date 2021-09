Generali, Caltagirone e Del Vecchio arrotondano ancora le loro quote

Generali

Mediobanca

(Teleborsa) -, rispettivamente secondo e terzo azionista didella compagnia assicurativa triestina, aumentando le loro quote in vista della partita sulla futura governance del Leone di Trieste.L'imprenditore romano ha acquistato 200 mila azioni nella giornata del 9 settembre, pari a poco più dellodel capitale, ritoccando quindi di poco la sua quota del 6%. È quanto emerge da un internal dealing, il quale mostra che le operazioni sono state portate a termine con la società Fincal SpA. Il fondatore di Luxottica ha invece messo le mani su poco più di 260 mila nuove azioni, pari a circa lodel capitale, salendo al 4,94% di Generali. Gli acquisti sono stati fatti l'8 settembre tramite la società Delfin.Dopo le ultime operazioni,resta lacon il 12,93%. Alle sue spalle ci sono Francesco Gaetano Caltagirone con il 6%, Leonardo Del Vecchio con il 4,94% e la famiglia Benetton con il 3,97%.I movimenti sono interessanti anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti per il rinnovo della cariche di Generali. Prossimamente si riunirà unper discutere in via preliminare la questione (secondo quanto risulta a Repubblica già il 14 settembre). Del comitato nomine fanno parte, tra gli altri, Clemente Rebecchini (Mediobanca), Francesco Gaetano Caltagirone e Romolo Bardin, rappresentante di Del Vecchio. Per il 27 settembre è invece convocato ilche dovrà decidere se attivare o meno la procedura della lista del CdA per il rinnovo dell'attuale management.