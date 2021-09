Leggera diminuzione in tutti i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,31%. La settimana in Borsa del Vecchio Continente termina quindi con il segno meno, nonostante la positiva accoglienza del mercato della decisione della Banca centrale europea di ridurre il ritmo di acquisto di obbligazioni del programma PEPP.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,183. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.794,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,00%.Avanza di poco lo, che si porta a +103 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,70%.senza slancio, che negozia con un -0,09%,è stabile, riportando un moderato +0,07%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,31%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,86%; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,86%, terminando la seduta a 28.297 punti.In ribasso il(-0,88%); sulla stessa linea, in rosso il(-0,86%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,75 miliardi di euro, in calo del 13,93%, rispetto ai 2,03 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,48 miliardi.Tra i 435 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 124, mentre 270 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 41 azioni.di Milano, troviamo(+1,59%),(+1,04%),(+0,72%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,09%.Calo deciso per, che segna un -2,91%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,44%.In caduta libera, che affonda del 2,37%.del FTSE MidCap,(+2,73%),(+1,95%),(+1,37%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,92 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,55%.Sensibili perdite per, in calo del 3,42%.