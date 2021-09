SECO annuncia risultati semestre in forte crescita

SECO

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unrispetto ai 3,8 milioni d el primo semestre del 2020.e proventi operativi evidenziano undai 38,2 milioni nel primo semestre del 2020. soprattutto pe ril buon andamento sui mercati EMNEA e PAC (Europa e Asia). Il gross margin passa da 18,5 milioni (48,4% dei relativi ricavi) nel primo semestre del 2020 a 20,1 milioni (48% dei relativi ricavi) al 30 giugno 2021, in aumento dell’8% rispetto al primo semestre dell'anno precede, incorporando l'effetto shortage e di alcuni componenti utilizzati nei dispositivi embedded realizzati dalla società.a 9,3 milioni di euro, mentreevidenzia una 6 milioni di euro al 30 giugno 2021.passa da un debito netto pari a 11,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020, ad una liquidità netta pari a euro 74,7 milioni al 30 giugno 2021. Tale miglioramento è sostanzialmente legato all’aumento della liquidità del Gruppo, a seguito dell’operazione di quotazione in Borsa avvenuta nel mese di maggio."Chiudiamo il primo semestre con un ottimo risultato, che vede la nostra crescita accelerare ulteriormente e la marginalità aumentare in misura più che proporzionale", ha commentato, sottolineando che la produzione in-house ha consentito di "affrontare lo shortage di componenti con più flessibilità"0 rispetto ai competitors.Sulla base dei livelli di ordinato registrati nel corso dei primi mesi del 2021 (order backlog al 30 giugno 2021 a oltre 30 milioni di Euro, in crescita del 65% rispetto alla medesima data dell’esercizio precedente), SECOi, in crescita del 50% rispetto ai 16,7 milioni registrati nello stesso periodo del 2020.La società infine conferma di essere al lavoro per utilizzare, tramite operazioni di M&A, la liquidità raccolta durante l’operazione di quotazione (circa 100 milioni di euro).