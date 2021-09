Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che avanza a 35.025 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 4.512 punti. Leggermente positivo il(+0,64%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,48%).Wall Street rialza quindi la testa dopo la debolezza degli ultimi giorni, anche se la performance settimanale dovrebbe rimanere in perdita, a causa dellefornite dalla variante Delta. Anche lacon il presidente cinese Xi Jinping, la prima volta che i due leader mondiali si sono parlati da febbraio, ha contribuito al sentiment positivo del mercato.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,14%),(+0,87%) e(+0,73%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,44%.del Dow Jones,(+1,90%),(+1,16%),(+0,94%) e(+0,94%).Tra idel Nasdaq 100,(+3,40%),(+2,60%),(+2,53%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.scende dell'1,14%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.