Wall Street in stand-by

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.883 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.494 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(+0,14%); sulla stessa linea, sulla parità l'(-0,03%).La, la prima volta che i due leader mondiali si sono parlati da febbraio, ha contribuito al sentiment positivo del mercato, che è però preoccupato dalle pressione inflazionistiche. Dati pubblicati prima dell'Opening Bell hanno mostrato che ie degli Stati Uniti sono aumentati significativamente ad agosto, al ritmo annuale più elevato in quasi 11 anni.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,04%),(+0,62%) e(+0,54%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,06%) e(-0,44%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,01%),(+1,33%),(+1,05%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,25%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,20%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,08%.Al top tra i, si posizionano(+3,08%),(+3,00%),(+2,75%) e(+2,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,62%.