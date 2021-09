algoWatt, Paolo Piccini nominato nuovo CEO

algoWatt

(Teleborsa) - Il CdA di- società quotata sull'MTA di Borsa Italiana che progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali - ha nominato. 60 anni e laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Genova, Piccini ha oltre 30 anni di esperienza in posizioni apicali, tra le altre, in Olivetti, Marconi e Finmeccanica. Era stato eletto consigliere dall'assemblea della società del giugno 2018."Abbiamo completato la complessa operazione legata all'approvazione del Piano di Risanamento e alla sottoscrizione della Manovra Finanziaria - ha commentato il presidente Stefano Neri - Il pressoché totale esdebitamento della società e il nuovo posizionamento strategico di algoWatt rappresentano solo gliche ci ha visti impegnati in un lavoro complesso e sfidante".Paolo Piccini ha espresso la propria soddisfazione per essere stato scelto come nuovo AD e come, affermando che "la scelta della società di posizionarsi nei settori chiave del Green New Deal Europeo, che rappresentano anche i pillar alla base del PNRR, rappresenterà una strategia lungimirante ed efficace. algoWatt dovrà iniziare una nuova storia di successo, che saremo chiamati ad accelerare grazie alle nostre competenze, alla determinazione che metteremo nell'execution del Piano e alla convinzione nelle sue direttrici strategiche".