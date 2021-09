CNH Industrial ottiene medaglia di platino EcoVadis nella valutazione annuale della sostenibilità

CNH Industrial

(Teleborsa) -, leader globale nella sostenibilità in tutti i rami di attività e i segmenti in cui opera, annuncia un importante risultato ottenuto in termini di rating lungo il suo percorso verso un futuro sostenibile.CNH Industrial si è infatti classificata nell’1% delle migliori aziende nell’ambito della valutazione annuale della sostenibilità di EcoVadis, con un punteggio di 73/100, ottenendo la medaglia di platino da uno dei principali e affidabili provider di rating di sostenibilità aziendale.in rapporto al loro impatto sulla sostenibilità sulla base di prove documentate, esaminando quattro temi principali: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e appalti sostenibili che comprendono sette criteri riguardanti 21 diversi indicatori di sostenibilità. CNH Industrial partecipa da tempo a questa valutazione e negli ultimi quattro anni ha raggiunto il livello Oro. Per l’Azienda si tratta della prima medaglia di platino., molto quotato e rigoroso. Questo singolare riconoscimento", ha commentatoOltre a quest'ultimo riconoscimento, CNH Industrial ha recentemente ottenuto una valutazione di AAA nei rating ESG di MSCI per l'ottavo anno consecutivo.