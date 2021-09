Confindustria migliora stime PIL 2021: si scommette su +6%

(Teleborsa) -, grazie all'andamento più forte del previsto del PIL registrato nei primi sei mesi dell'anno, anche se i contagi e la scarsità di alcune commodity restano fattori di incertezza., registrando una solida performance nel 2° trimestre (+12 miliardi, pari a +5%), trascinati dalla spesa in servizi (viaggi e spese fuori casa). Lesono: resta da spendere circa metà dell’extra-risparmio accumulato dalle famiglie durante il lockdown, che in primavera il Centro Studi Confindustria aveva stimato in 26 miliardi.Sul fronte delle attività produttive,nel trascinare al rialzo il PIL italiano, rileva il Centro Studi Confindustria, indicando che dopo l forte rimbalzo delnel 2° trimestre (+2,7%), nel 3° trimestre i principali indicatori stanno tenendo, nonostante gli effetti della scarsità di alcune materie prime e semilavorati e la ripresa dei contagi. Rimane, legata al proseguimento dell’epidemia, ma ilpotrebbe chiudersi con un, sulla scia della ripresa economica., (+2,1% annuo in agosto), ma quasi solo per il(+19,8%), sulla scia del rincaro del petrolio negli scorsi mesi. L’+inflazione al netto di energia e alimentari è bassa (+0,6%), indicando che le pressioni domestiche sono moderate. Finora, nei prezzi al consumo italiani non si legge un impatto dei rincari delle commodity non energetiche, né della loro scarsità. Ciò aiuta i consumi, ma comprime i margini delle imprese.(+0,4% a giugno e +0,7% rispetto ai livelli pre-crisi) - sottolinea CSC - ma le a, perché rallenta l’Eurozona e anche negli USA le prospettive sono meno solide: segnala espansione il PMI, ma in luglio-agosto sono in lieve calo i giudizi delle imprese. Ciò riflette la minor espansione del commercio mondiale che, dopo essere tornato a crescere a giugno (+0,5%), vede un rallentamento in estate segnalato dal PMI globale., con una produzione industriale diminuita a giugno (-0,3%), soprattutto a causa del terzo consecutivo calo di quella tedesca (-1,3%), che poi è risalita a luglio (+1%). Il peggioramento recente degli indici Sentix (fiducia degli investitori), a 19,6 punti a settembre da 22,2 e soprattutto Zew (fiducia delle imprese tedesche), a 31,1 da 42,7, segnala un rallentamento dell’attività nel 3° trimestre.PIL del 2° trimestre (+6,6% annualizzato) ha fatto peggio delle attese. Tale leggera delusione – spiega il rapporto – è coerente con il peggioramento degli indicatori, dal lato delle imprese (PMI manifatturiero a 61,1 da 63,4; Direttori degli acquisti di Chicago a 66,8 da 73,4; indici di attività economica della FED in calo) e da quello dei consumatori (indice dell’Università del Michigan a 70,3 da 81,2). Fa eccezione l’ISM manifatturiero (59,9 da 59,5). La frenata dell’industria già vista a luglio (+6,6% annuo da +9,9%) potrebbe intensificarsi nei mesi successivi.