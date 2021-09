Future USA positivi in attesa dell'Opening Bell

Apple

(Teleborsa) - Dopo una seduta - e una settimana - chiusa in rosso, l'andamento dei future USA segnala che. Wall Street si appresta quindi a rialzare la testa dopo la debolezza degli ultimi giorni. Tra i fattori che spingono l'ottimismo ci sono i dati che indicano un calo dei casi di Covid-19 nel Paese e i segnali di un ammorbidimento della proposta democratica di innalzamento delle tasse.Il contratto sulguadagna lo 0,58% a 35.807 punti, mentre quello sulloè in rialzo dello 0,57% a 4.484 punti. Il derivato sulsegna un +0,50% a 15.517 punti.Sul fronte, non sono attesi dati dati significativi nella giornata di oggi. Domani, prima dell'Opening Bell, il Bureau of Labour Statistics (BLS) diffonderà i prezzi al consumo per il mese di agosto.Tra i titoli sotto osservazione nella seduta odierna c'è- in rialzo nel pre-market dopo il -3,31% di venerdì - dopo che venerdì una sentenza (all'interno della battaglia legale contro Epic Games) ha stabilito che la società di Cupertino dovrà permettere(riforma che potrebbe intaccare la redditività).