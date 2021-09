Garofalo Health Care, forte crescita di utili e redditività. Titolo festeggia

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,01% sui valori precedenti dopo aver annunciato una semestrale positiva.Al 30 giugno 2021 idi GHC sono pari a 133,5 milioni, in aumento del 48,5% rispetto a 89,9 milioni registrati nel primo semestre 2020, quest’ultimo "influenzato, a partire dal mese di marzo, dalle restrizioni normative nazionali e locali imposte per affrontare la pandemia da Covid-19". L’consolidato si è attestato a 24,7 milioni, in aumento del 120,4% rispetto a 11,2 milioni dell’esercizio precedente, "periodo influenzato dalla sospensione delle attività imposta a partire dal mese di marzo che non aveva consentito il pieno assorbimento dei costi fissi".L’è pari a 16,5 milioni, in aumento di 11,5 milioni rispetto a 5 milioni del semestre di un anno fa. Ildi pertinenza del Gruppo si è attestato a 9,8 milioni (in aumento di quasi otto volte rispetto a 1,2 milioni nel 1H2020) e risente dei 2,5 milioni di costi non core relativi agli “extra-costi Covid” e ai costi M&A prima menzionati. Al 30 giugno 2021 la(PFN) di GHC risulta pari a 108,1 milioni, in aumento di 10,4 milioni contro i 97,7 milioni dell'intero 2020, e si compone di indebitamento finanziario per 153,4 milioni e di liquidità per 45,3 milioni.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,04 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,92. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,16.