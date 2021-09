JP Morgan conferma appeal comparto assicurativo

Poste Italiane

(Teleborsa) -, dopo un primo semestre piuttosto buono. E' quanto prevedono gli analisti dicitando il ritorno sopra i livelli pre-pandemici della media del settore ed il forte aumento delle sottoscrizioni.Fra iche rendono attrattivo il settore vi sono i, l'aumento deie la, che tratta a sconto del 35% rispetto agli altri comparti.Fra i titoli che presentano un, gli esperti della banca d'affari citano, per la quale esprimono un giudizio overweight ed indicano un Target Price di 15,5 euro. Overweight anche percon TP a 22 euro,con TP a 511 euro,con TP a 28 euro edcon TP a 187 euro. Promossa la franceseda neutral a overweight con prezzo obiettivo a 31 euro, mentreè stata declassata a neutral da overweight con Target Price indicato a 98 euro.Frattanto, il settore assicurativo oggi a Milano sta performando piuttosto bene (+0,97% l'indice FTSE Italia Insurance), meglio dell'intero mercato (FTSE MIB +0,71% e FTSE All Share +0,64%).Nel paniere principale si mette in luce Generali (+1%) anche per effetto del Patto di consultazione siglato da Caltagirone e Del Vecchio . Poste Italiane registra invece un vantaggio dello 0,87%.