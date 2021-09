Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

finanziario

Intel

Chevron

DOW

Amgen

Nike

Salesforce.Com

Applied Materials

Intel

Tripadvisor

KLA-Tencor

Moderna

Check Point Software Technologies

Bed Bath & Beyond

Xilinx

(Teleborsa) - Wall Street avvia la settimana in rialzo tentando un rimbalzo dopo l'ottava precedente chiusa in rosso. A sostenere l'ottimismo tra gli investitori contribuiscono le notizie che arrivano dal fronte pandemico, con i casi diin calo nel Paese e i segnali di un ammorbidimento della proposta democratica di innalzamento delle tasse.L'agenda macroeconomica non prevede dati significativi nella giornata odierna mentre domani, prima dell'Opening Bell, il(BLS) pubblicherà i prezzi al consumo per il mese di agosto.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,62% a 34.821 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 4.483 punti. Guadagni frazionali per il(+0,34%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,56%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,40%),(+0,89%) e(+0,89%).del Dow Jones,(+2,79%),(+1,92%),(+1,79%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,14%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,12%),(+2,79%),(+2,31%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.