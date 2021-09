Si muove in territorio positivo il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (+1,15%)

comparto del commercio in Italia

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dalIlha aperto a 136.619,6, in crescita dell'1,15%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a quota 737 dopo aver avviato la seduta a 746.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,44% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,44%.Buona performance per, che cresce dell'1,11%.