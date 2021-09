Usa, nuova proposta fiscale Dem: imposta sulle grandi società al 26,5%

(Teleborsa) - Incremento dell'dal 37% al 39% per tutti gli statunitensi con unai 435mila dollari e un aumento dell'al 26,5% (oggi al 21%) per le grandi aziende – con guadagni superiori ai 5 milioni di dollari – rispetto al 28% proposto in origine dal Presidente Biden. Sono le proposte contenute in unafatta circolare da un gruppo molto influente di Democratici alla Camera dei Deputati nella giornata di ieri e che dovrebbe raccogliere complessivamente 2.900 miliardi di nuove tasse.Per quel che riguarda lenon dovrebbero vedere le loro tasse variare ma potrebbero anzi vederle ridotte in base al piano. "Molti elementi della nuova bozza ridimensionano gli aumenti fiscali più ambiziosi richiesti daall'inizio di quest'anno. Ma le idee prese insieme equivalgono a un significativo allentamento deiattuati dai repubblicani sotto l'ex presidente Donald Trump quattro anni fa", ha rilevato il Washington Post sottolineando che la proposta ha ricevuto elogi da parte della Casa Bianca.Nellafigura infatti anche un aumento inferiore al previsto delpagato dagli investitori che passerebbe dal 20% al 25%. Il piano di Biden aveva suggerito di raddoppiare il tasso di plusvalenze. In cambio, tuttavia, il piano dei deputati Democratici ha previsto anche una nuova "sugli individui ad alto reddito" per gli americani che guadagnano più di 5 milioni di dollari, una misura che secondo i firmatari permetterebbe di raccogliere più di