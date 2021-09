Vaccini, nel Lazio terza dose ai trapiantati dalla prossima settimana

(Teleborsa) - Dopo l'Emilia Romagna anche ilha annunciato il via deiper il vaccino anti Covid. Lo ha annunciato direttamente il presidente della Regione Lazio,, attraverso un tweet. "Il Lazio parte con la terza dose di vaccino. Dalla prossima settimana iniziamo con chi ha ricevuto une che saranno contattati dal sistema sanitario regionale. Continuiamo a mettere in sicurezza la vita e il futuro".Il ministronella giornata di venerdì aveva spiegato che nei primi giorni di questa settimana sarebbe stata pubblicata la circolare "con le specifiche delle persone con fragilità immunitaria da cui partiremo con la somministrazione della". "Si tratta – ha dichiarato il ministro – di pazienti: immagino si possa partire già nell'ultima decade di settembre". Le persone interessate dalla misure dovrebbero essere complessivamente circa. Ladel Ministero della Salute indica infatti che nel 2020 le persone seguite in Italia dopo un trapianto sono oltre 45mila mentre il sito Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità indica che iin Italia sono oltreQualche indicazione in più sulla circolare sono arrivate dal Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute,: "La circolare sarà generica, ma seguiranno note tecniche e dettagli per la migliore definizione delle categorie di immunocompromessi". Speranza aveva parlato anche della somministrazione della terza dose altri segmenti "di" – ospiti delle Rsa, over 80 e quindi il personale sanitario – mentre non è ancora certo che la terza dose sarà necessaria per tutta la. "La certezza adesso – ha spiegato il ministro – c'è su queste categorie, poi si scenderà ancora sul piano anagrafico. Dopodiché ci confronteremo e vedremo se l'evidenza scientifica renderà indispensabile una terza dose anche per gli altri. Io penso che sia probabile, ma non abbiamo certezze assolute, le verificheremo".