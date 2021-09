ASPI, presentato il Cashback dei pedaggi autostradali: pronti 250 milioni di euro

(Teleborsa) - Sarà attivo da domani il servizio didel, previsto nell’ambito del piano strategico di trasformazione di, sulle tratte di competenza della società, e accessibile grazie alla app diche è già disponibile su tutti gli store per dispositivi Android e IOS. L’applicazione gratuita, dopo un periodo di test portato avanti nei mesi estivi, è aperta ora a una fase sperimentale (fino al 31/12/2021) per l’utilizzo di massa, indipendentemente dalla classe di veicolo e dal mezzo di pagamento utilizzato. Ai consorzi e ai loro associati il servizio sarà reso accessibile in una fase successiva, grazie a un processo di adesione dedicato che consentirà di recuperare retroattivamente i rimborsi relativi agli itinerari percorsi dalLa misura – condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e in fase di presentazione formale all’Antitrust – rientra nella strategia complessiva di Autostrade per l’Italia (ASPI) e consente di mettere a disposizione degli utenti nuovi, per conoscere in tempo reale lo stato del traffico sulle autostrade e accedere al ristoro del pedaggio per tempi di percorrenza superiori agli standard di riferimento (tempi calcolati su velocità: 100 km/h per i veicoli leggeri; 70 km/h per i veicoli pesanti), per la presenza di cantieri programmati sulla rete di ASPI. Per il servizio ASPI ha messo in conto una spesa diper i prossimi 5 anni, compresi i 77 già destinati alle riduzioni tariffaria previste sulla rete autostradale ligure nel 2020.Il cashback sarà erogato esclusivamente in caso digenerati daper lavori sulla rete di Autostrade per l’Italia che influiscono sulla regolarità dei transiti a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza) e potrà essere riconosciuto già per itinerari brevi, a partire da, consentendo l’accesso a rimborsi, sulla base del tempo effettivo di viaggio e sulla lunghezza del percorso effettuato.Alcondotto sul servizio di cashback, hanno partecipato anche cinque grandi associazioni dei(Adiconsum, Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori). Scaricando la app di Free to X, nella sezione Cashback, gli utenti potranno ottenere unsia per i pagamenti con dispositivi di telepedaggio, sia per pagamenti con carte di credito, di debito, Viacard e contanti. Chi ha sistemi di telepedaggio, potrà inserire i riferimenti relativi al dispositivo prescelto per ricevere in automatico la notifica del cashback, limitandosi alla conferma dell’itinerario. A chi utilizza contanti o carte, per richiedere il rimborso sarà sufficiente inviare la fotografia – tramite app - della ricevuta di pagamento, ritirata al casello di uscita