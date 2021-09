Borse europee deboli aspettano inflazione USA, tiene Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Gli investitori nel Vecchio Continente si muovono con cautela in attesa di maggiori indicazioni dall'inflazione americana, dato che sarò pubblicato nel pomeriggio di oggi, in vista della riunione della Federal Reserve la prossima settimana.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,182. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.790,2 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,70%.Invariato lo, che si posiziona a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,71%.poco mosso, che mostra un +0,13%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,21%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 28.617 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,44%),(+1,98%),(+1,76%) e(+1,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,39%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,56%),(+2,07%),(+1,74%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,08%.Affonda, con un ribasso del 2,60%.