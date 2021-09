Borse europee prudenti, Piazza Affari positiva

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre sono più prudenti i listini azionari europei che restano in attesa della diffusione del dato sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, in vista della riunione dellail prossimo 22 settembre. I future sugli indici statunitensi si muovono a cavallo della parità suggerendo una partenza prudenza per la borsa di Wall Street, più tardi.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,61%.Sulla parità lo, che rimane a quota +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.senza slancio, che negozia con un -0,01%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,24%, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 28.555 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,51%),(+1,42%),(+1,35%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,06%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.di Milano,(+3,59%),(+2,63%),(+2,15%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,18%.In apnea, che arretra del 3,49%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,21%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,05%.