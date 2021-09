Debito globale registra nuovo record. Torna a calare in rapporto al PIL

(Teleborsa) - Il- che comprende il debito pubblico, delle famiglie, delle imprese e delle banche - èdi 4,8 trilioni di dollari a quotanel secondo trimestre del 2021, raggiungendo un nuovo record. Lo afferma un nuovo report dell'Institute of International Finance (IIF), nel quale si evidenzia che il debito globale è tornato a salire dopo un leggero calo nel primo trimestre e si attesta ora a 36 trilioni di dollari in più dei livelli pre-pandemia.L'aumento del debito globale è stato guidato da quello delle- che hanno aggiunto 1,5 trilioni di dollari di debito durante la prima metà dell'anno - guidato da Stati Uniti, Cina e Brasile. Nel frattempo, i debiti del governo e delle imprese sono aumentati di 1,3 trilioni e 1,2 trilioni dollari, rispettivamente, nel primo semestre. L'aumento dei livelli di debito è stato più forte tra i, con un debito totale in aumento di 3,5 trilioni di dollari nel secondo trimestre, che ha fatto lievitare il totale a quasi 92 trilioni di dollari.Allo stesso tempo, ilper la prima volta dall'inizio della pandemia, grazie al rimbalzo della crescita economica. Il dato è sceso di nove punti percentuali - dal picco dei premi tre mesi del 2021 - aldel prodotto interno lordo globale."La ripresa non è stata abbastanza forte da portare il rapporto debito/PIL al di sotto dei livelli pre-pandemia nella maggior parte dei casi", ha scritto nel rapporto Emre Tiftik, direttore della ricerca sulla sostenibilità presso l'IIF. Escludendo il settore finanziario, solo il Messico, l'Argentina, la Danimarca, l'Irlanda e il Libano hanno un rapporto debito/PIL al di sotto del loro livello pre-pandemia, evidenzia il rapporto. Inoltre,hanno registrato un calo dei livelli del debito rispetto al PIL.