Ferrari acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato di averesule sul, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie, dal 7 al 10 settembre 2021, un totale dial prezzo medio unitario di 186,1336 euro, per unpari aDall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie dell’11 marzo 2021 fino al 10 settembre 2021 il corrispettivo totale investito è stato:• 106.989.378,86 euro per n. 620.395 azioni ordinarie acquistate sul MTA• 30.037.423,69 USD (25.187.600,49 euro) per n. 143.295 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 10 settembre 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.676.201 azioni proprie ordinarie pari al 3,76% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dall'1 gennaio 2019 al 10 settembre 2021 il cavallino rampante di Maranello ha riacquistato un totale di 4.490.875 azioni proprie sul MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 635.599.212,52 euro.Intanto, a Piazza Affari,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 186,6 euro.