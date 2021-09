Petrolio, prezzi in salita con l'uragano Nicholas

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio sugli scudi per l'a poche settimane dal passaggio di Ida, A fare da assist alle quotazioni di greggio contribuiscono anche le stime dell'OPEC che, nel rapporto mensile, ha alzato le previsioni della domanda a 100,8 milioni di barili al giorno nel 2022, livelli precedenti la pandemia da Covid-19.L'organizzazione, nel suo, ha sottolineato che la domanda di greggio nel terzo trimestre "si è dimostrata resiliente, supportata dalla crescente mobilità e dalle attività di viaggio, in particolare nell'OCSE", mentre l'aumento dei casi per la"sta offuscando le prospettive della domanda di petrolio nell'ultimo trimestre dell'anno".Intanto, illondinese, scadenza novembre, tratta a 74,11 dollari al barile in rialzo dello 0,8%, mentre il WTI americano, ottobre, viaggia a 70,97 usd/bar (+0,74%) dopo aver superato i 71 dollari al barile.