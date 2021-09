Positivo il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,76%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 4.469 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,04%); guadagni frazionali per l'(+0,28%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,94%),(+1,14%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,61%.Al top tra i(+2,70%),(+2,14%),(+2,01%) e(+1,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Tra i(+5,03%),(+3,53%),(+3,48%) e(+3,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,60%.Crolla, con una flessione del 2,39%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,09%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Empire State Index (atteso 18 punti; preced. 18,3 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,55%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%).