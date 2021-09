Babbel punta a IPO da 190 milioni di euro sulla Borsa di Francoforte

(Teleborsa) - Babbel - una delle app più popolari al mondo per l'apprendimento delle lingue - punta a raccogliere 190 milioni di euro nella sua, considerando una valore medio della fascia di prezzo fissata tra 24 e 28 euro per azione. I ricavi della società sono cresciuti del 18% a 83 milioni di euro nella prima metà dell'anno.L'consiste in 7,3 milioni di azioni di nuova emissione, 4 milioni di azioni esistenti dalle partecipazioni degli attuali azionisti e fino a 1,7 milioni di azioni esistenti degli attuali azionisti in caso di over-allotment. Ildovrebbe ammontare fino al 29%, assumendo il pieno esercizio dell'Opzione Greenshoe. Il periodo di offerta è iniziato il 15 settembre 2021 e dovrebbe concludersi il 22 settembre 2021, con il primo giorno di negoziazione previsto per il2021.I proventi netti verranno utilizzati per finanziare investimenti in innovazione, la, il proseguimento del percorso di crescita di Babbel neglie in altre aree geografiche. "Il feedback positivo e l'interesse degli investitori ci mostrano che stiamo perseguendo l'IPO al momento giusto", ha detto Arne Schepker, CEO di Babbel.