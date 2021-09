Caro bollette, ecco come ridurre il costo sulle famiglie

(Teleborsa) - Resta al centro dell'attenzione il problema del, dopo l'allarme lanciato dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani , che ha parlato die di un rincaro che potrebbe raggiungere 100 euro l'anno per il gas e 400 euro per la luce.", ha poi aggiunto il titolare del dicastero, spiegando che tali aumenti sono dovuti a "congiunture internazionali".I rincari di luce e gas, che scatteranno inevitabilmente ilin base alle tariffe stabilite dall'Autorità per l'Energia (ARERA) dipendono da fattori eterogenei. Innanzitutto il(gas e petrolio) che hanno conosciuto significativi e repentini aumenti.Il prezzo delè cresciuto in tutta Europa a causa dell'assottigliarsi delle scorte, causato da fenomeni di natura temporanea. La robusta domanda ha portato il prezzo a raddoppiare attorno ai 50-60 euro, anche a fronte di un'offerta più limitata dovuta alle minori forniture della Russia.L'altro elemento che influenza le bollette è il, o meglio il prezzo dei permessi di emissione della CO2 conosciuti come(Emisison Trading Scheme), una sorta di "permesso per inquinare". Il mercato degli ETS non è esente da speculazioni, che hanno spinto il prezzo su livelli esorbitanti, arrivando sino a 50-60 euro ed anche a raggiungere picchi di 80 euro.Queste due componenti determineranno quello che è un prezzo indicativo in base al quale le aziende che erogano il servizio, determinando un margine di guadagno, fisseranno la tariffa dell'energia e del gas distribuito. A questo si andranno ad aggiungere altre componenti che compongono la voce, quella quota parte della bolletta che comprende voci come il finanziamento delle rinnovabili, il bonus sociale e così via, che pesa sulle bollette degli italiani 12 miliardi l'anno e sul quale c'è un margine di flessibilità in più.Per ridurre il prezzo delle bollette occorrerebbe allora agire su questa componente, rimuovendo gli ostacoli che ne bloccano la diffusione. Ostacoli che sono perlopiù di natura, come dimostrano le numerose aste che vanno deserte per mancanza di permessi a livello locale.