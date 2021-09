ESI, commessa da 1,3 milioni di euro per sottostazioni di alta tensione

ESI

ESI

(Teleborsa) -- società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator - ha sottoscritto unin consorzio per la costruzione in Italia di due sottostazioni di alta tensione per la connessione di impianti "battery storage" del valore complessivo di 4 milioni di euro, di cui. La commessa è stata siglata in ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con mandataria STE ENERGY S.r.l. (società italiana attiva a livello internazionale nella progettazione e fornitura di sottostazioni di alta tensione)."Siamo molto lieti di aver sottoscritto questo nuovo contratto con un primario operatore internazionale - ha commentatodi ESI - La partnership con STE ENERGY conferma lache comprendono la realizzazione di infrastrutture atte alla connessione di impianti ad energie rinnovabili e storage anche in alta tensione. Siamo fiduciosi che insieme con STE ENERGY riusciremo a raggiungere interessanti risultati di sviluppo e di crescita".La progettazione e la costruzione dell'impianto avrà unae l'importo della commessa di pertinenza di ESI sarà per il 20% (pari a circa Euro 0,3 milioni) di competenza dell’esercizio 2021 e per l'80% (pari a circa Euro 1 milione) dell’esercizio 2022.Brillante rialzo per, dopo l'annuncio del contratto. Il titolo mostra un, con prezzi allineati a 4,2. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,233 e successiva a 4,303. Supporto a 4,163.