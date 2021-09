Expo Dubai, FS Italiane Gold Sponsor del padiglione Italia

(Teleborsa) -a supporto dell’economia e del turismo del Paese, della valorizzazione dei suoi territori e delle sue bellezze.FS sarà infatti presente in qualità di Gold Sponsor del Padiglione Italia all’Ad illustrare la partnership, oggi, nella Sala Presidenziale della stazione di Roma Ostiense, Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Glisenti, Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai, Nicoletta Giadrossi, Presidente del Gruppo FS Italiane e Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane.: un’ambientazione di suoni e immagini su uno schermo lungo 27 metri ispirato al tema della bellezza dove il meglio della tecnologia infrastrutturale del Gruppo FS, coniugata con sostenibilità e innovazione, si fonde con i paesaggi italiani. Un viaggio metaforico a bordo dei treni del Gruppo FS e lungo le opere infrastrutturali che Ferrovie ha realizzato e sta realizzando per contribuire allo sviluppo del Paese.Per celebrare la propria presenza a Expo Dubai, per tutta la durata dell’Esposizione Universale che si concluderà il 31 marzo 2022, sui binari italiani correrà anche uncon una livrea che richiama il simbolo e i colori del Padiglione Italia.