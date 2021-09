Future USA poco mossi aspettando l'Opening Bell

Microsoft

(Teleborsa) - Dopo una seduta chiusa in forte ribasso, i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire in perdita, ma comunque. Tra le preoccupazioni degli investitori ci sono sempre i timori per un rallentamento della crescita globale - con segnali preoccupanti che provengono dall'Asia - e per l'evoluzione della politica monetaria della FED.Il contratto sulperde lo 0,17% a 34.518 punti, mentre quello sullolascia sul terreno lo 0,02% a 4.442 punti. Il derivato sulsegna un +0,12% a 15.400 punti.Sul fronte, prima dell'Opening Bell sono diffusi l'Empire State Index, i prezzi import, la produzione industriale. Dopo l'apertura di Wall Street EIA (Energy Information Administration) renderà note le scorte di petrolio.Tra inella seduta odierna ci sono, che ha annunciato un buyback da 60 miliardi di dollari e un dividendo in crescita dell'11%,, all'indomani della presentazione dell'iPhone 13 e di altri aggiornamenti di prodotti, e, che starebbe lavorando a una possibile vendita dell'azienda.