Gruppo Cassa Centrale al Salone Risparmio con finanza e sviluppo sostenibile

(Teleborsa) - Ilcontribuisce ad arricchire il programma di eventi de, organizzando nella prima giornata una conferenza dal titolo ". Il tema è quello dei Sustainable Development Goals, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’Agenda 2030 dell'ONU, e de modo in cui la finanza e l'impresa affrontano i cambiamenti epocali che sta vivendo il nostro mondo.Un approccio che vede da un lato le imprese ed i settori fortemente innovativi - energie rinnovabili, rifiuti, riciclo dell’acciaio, lotta contro i tumori, alimentazione responsabile, mobilità elettrica, educazione inclusiva - e all’altro l’Agenda 2030 ed i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) per un totale di 169 traguardi. Un grande sforzo collettivo che coinvolge ogni paese e ogni ambito, compreso il mondo della finanza, anche attraverso la promozione dei fondi SDG che investono in società strumentali al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.Su queste tematiche si è sviluppata la riflessione tra, gestore del fondo NEF Ethical Global Trends SDG di NEAM, società di asset management del Gruppo Cassa Centrale, e, Vicedirettore Esecutivo di Radio 24. Un confronto che è stato preceduto dall’intervento di- Vicedirettore generale vicario e Direttore Finanza di Cassa Centrale Banca.Laè nel DNA del, a partire dalla nascita del fondo NEF Ethical Global Trends SDG, composto da un fondo obbligazionario (NEF Ethical Total Return Bond) e da due bilanciati (Ethical Balanced Conservative e Ethical Balanced Dynamic)."Anche quest’anno i numeri confermano essere vincente la nostra strategia", ha dichiarato, aggiungendo "prestiamo da sempre una grande attenzione alle tematiche etiche, favorendo uno sviluppo dell’economia dei territori in cui operiamo e oltre alla formazione dei nostri collaboratori, puntiamo molto sulla crescita di consapevolezza dei nostri Soci e dei clienti delle Banche del Gruppo".Lasfiora oggi idi Euro, mentre ilha registrato unain soli otto mesi, passando dai 4,7 miliardi di fine 2020 ai 5,5 miliardi al 31 agosto 2021. Un'ascesache ha raggiunto un valore di 1,5 miliardi di euro con un aumento del 36% rispetto agli 1,1 miliardi di fine 2020.