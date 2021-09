Il Comparto materie prime dell'Italia prosegue la serie di tre ribassi consecutivi (-0,44%)

comparto materie prime dell'Italia

EURO STOXX Basic Resources

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

Neodecortech

Ratti

(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia il, mentre l'registra un buon rialzo.Ilha chiuso a quota 19.113,56, in ribasso di 83,75 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre ilsi ferma a 247,37, dopo aver avviato gli scambi a 247,14.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 5,70% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,37% sui valori precedenti.