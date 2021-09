Leonardo con Northrop Grumman su sistemi pilotaggio remoto VTOL UAS

Leonardo

(Teleborsa) -hanno annunciato la loro intenzione di collaborare per cogliere insieme nuove opportunità nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto con capacità di decollo e atterraggio verticale (Vertical Take-Off and Landing- Uncrewed Aerial Systems – VTOL UAS).Beneficiando dell’esperienza di Leonardo nel volo verticale e delle capacità di Northrop Grumman nelle tecnologie avanzate in campo aeronautico e nei sistemi a pilotaggio remoto di prossima generazione,. I due partner prenderanno in considerazione possibili collaborazioni sulla progettazione di piattaforme, architetture di sistemi, ottimizzazione del carico e l'integrazione all’interno di nuovi scenari operativi, con particolare attenzione alle esigenze dei clienti ed ai concetti operativi legati alla missione., ha commentato: "Consideriamo questa partnership come una grande opportunità per valorizzare al massimo le sinergie tra Leonardo e Northrop Grumman nel campo dei sistemi a pilotaggio remoto a decollo e atterraggio verticale.. Questa partnership consentirà di ricorrere ad un approccio solido e condiviso sia per le tecnologie di riferimento già esistenti, sia per quelle di prossima generazione provenienti da due importanti player aerospaziali globali”.ha dichiarato: “Northrop Grumman ha decenni di esperienza e competenze senza eguali nello sviluppo e nella fornitura di sistemi aerei autonomi ed a pilotaggio remoto tra cui l’RQ-4 Global Hawk, l’MQ-8C Fire Scout, il Firebird in grado di ospitare a bordo anche un equipaggio, e il pionieristico velivolo X-47B.”.