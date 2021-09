Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

Qualcomm

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con gli indici in territorio positivo dopo un avvio prudente condizionato da alcuni dati deludenti, in particolare l'inflazione americana e la produzione industriale.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,55% a 34.767 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.470 punti. In moderato rialzo il(+0,3%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,54%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,95%),(+1,00%) e(+0,97%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,42%),(+1,81%),(+1,67%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,47%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,48%),(+2,92%),(+2,64%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,49%.In apnea, che arretra del 5,04%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,06%.