Nuovo centro di formazione Ryanair a Dublino

(Teleborsa) -haper il nuovo, che sorge vicino all’, e realizzato in collaborazione con. Nel centro di formazione sono presenti tre simulatori full motion, uno per 737-8200 e due per Airbus A320, oltre a due simulatori a base fissa (uno per Boeing 737 e uno per Airbus A320). Il centro è attrezzato anche per l’addestramento del personale di cabina e la formazione sulle procedure di emergenza.Ryanair si propone di, tra nuovi piloti, personale di cabina, ingegneri e professionisti delle operazioni di terra nell'arxo dei prossimi cinque anni. Il ciclo di formazione è destinato a disporre degli equipaggi che opereranno sui 210 nuovi Boeing 737 Gamechanger di Ryanair, con cui la compagnia aerea si propone di raggiungere la quota annua di 200 milioni di passeggeri entro il 2025.