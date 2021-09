Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Parte con cautela la seduta finanziaria per Wall Street con gli investitori che digeriscono iche, cresciuta con debolezza, allenta le pressioni sulla Federal Reserve di annunciare l'inizio del tapering. A preoccupare gli addetti ai lavori contribuiscono inoltre le indicazioni giunte dalla Cina che hanno rinforzato i timori sulla forza della ripresa economica.Sul fronte macroeconomico, prima dell'Opening Bell sono diffusi l' Empire State Index , i prezzi import , la produzione industriale . Dopo l'apertura di Wall Street EIA (Energy Information Administration) renderà note le scorte di petrolio.Tra gli indici statunitensi, ilviaggia a 34.546 punti; sulla stessa linea l', che rimane a 4.444 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,02%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,09%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -0,63%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,68%),(+1,05%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,39%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Tentenna, che cede lo 0,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,51%),(+2,97%),(+1,75%) e(+1,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,84%.In apnea, che arretra del 4,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,09%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.