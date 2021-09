Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dello 0,84% sul; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.443 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,33%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'(-0,58%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,55%),(-1,41%) e(-1,23%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,95%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.(+1,95%),(+1,90%),(+1,69%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,85%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,30%.Affonda, con un ribasso del 5,11%.Crolla, con una flessione del 3,94%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Empire State Index (atteso 18 punti; preced. 18,3 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,55%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,9 Mln barili; preced. -1,53 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 19 punti; preced. 19,4 punti).