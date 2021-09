Sesa promossa dai broker all'indomani dei conti e dell'outlook

Sesa

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche balza del 5,19% nel giorno in cui sono arrivati vari upgrade da più broker.Le promozioni degli analisti arrivano all'indomani dei conti trimestrali e della revisione al rialzo delle stime per l’esercizio che si chiuderà il 30 aprile 2022.Nel dettaglio, l'ufficio studi diconfermando il giudizio "buy" hanno incrementato il target price a 214 euro per azione rispetto ai 175 euro indicati in precedenza. Stessa raccomandazione (buy) per gli esperti diche alzano il prezzo obiettivo a 192 euro per azione contro i 159 euro detti in precedenza.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 181 Euro. Primo supporto a 173,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 168,2.