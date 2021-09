Brillante il comparto italiano auto e ricambi (+1,65%)

settore automotive dell'Italia

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'Ilha aperto a quota 322.544,7 con un salto di 5.280,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,37%.Tra ledi Piazza Affari del comparto automotive, scambia in profit, che lievita dell'1,93%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,34%.Tra le azioni del, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,61%.