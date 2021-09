Caleffi, ricavi e redditività in forte crescita nel 1° semestre

Caleffi

(Teleborsa) -- società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa - ha registrato unpari a 28,4 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in aumento del 44,3% rispetto ai 19,7 milioni di euro al 30 giugno 2020. Le vendite inammontano a 25,4 milioni di euro (+36,2%), mentre le venditesi attestano a 3 milioni di euro (+189,7%).L'è pari a 3,9 milioni di euro, in crescita del 145% rispetto al 30 giugno 2020 (1,6 milioni di euro). L'incidenza sul fatturato è in aumento e pari al 13,7% (8,1% al 30 giugno 2020). Ildel gruppo è pari a 1,5 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 30 giugno 2020 (0,2 milioni di euro)."I risultati del primo semestre 2021 registrano una forte crescita dei ricavi e della marginalità - ha commentato, consigliere delegato corporate di Caleffi - Pur tenuto conto dell’effetto dei prolungati periodi di lockdown del corrispondente periodo dell’anno precedente, tali risultati confermano l'efficacia delle strategie adottate e il forte appeal dei brand del gruppo. "I risultati del primo semestre permettono di affrontare con ottimismo la seconda metà dell'anno e consentono di prevedere, in assenza di periodi di lockdown, una", ha aggiunto.L'è pari a 16,4 milioni di euro (17 milioni al 31 dicembre 2020), comprensivo di debiti finanziari per 8,1 milioni derivanti dall'applicazione del principio IFRS 16 (7,3 milioni al 31 dicembre 2020). L'indebitamento finanziario netto adjusted (al netto dell’effetto dell’IFRS 16) è pari a 8,3 milioni (9,7 milioni al 31 dicembre 2020).