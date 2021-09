CNH Industrial accelera al rialzo e si conferma in pole nel FTSE MIB

CNH Industrial

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,23% confermandosi in pole position tra le big del principale paniere FTSE MIB.A fare da assist alle azioni contribuiscono le news arrivate la vigilia sull'. Il titolo viene sostenuto anche dall'articolo odierno de Il Sole 24 Ore che scrive che il gruppo stringe i tempi sullo spin off Iveco, la controllata che produce veicoli commerciali.Bene tutta la galassia, conche sale dell'1,5%,del 2,25% eddel 2,85%.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,52 Euro. Supporto visto a quota 14,19. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,84.