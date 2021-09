Debole il mercato di Tokyo e le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura ae tra le altre piazze asiatiche, nonostante il rimbalzo sul finale messo a segno la vigilia da Wall Street. Gli investitori si sono mossi con prudenza sui mercati d'estremo oriente sulle attese del varo di un nuovo piano di stimolo economico in Giappone, dove sta per iniziare anche la campagna elettorale per la nomina del presidente del partito conservatore a fine mese.L'indicearchivia la seduta con un leggero calo dello 0,64%; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dello 0,98%.Depresso(-1,83%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,56%.Pressoché invariato(+0,15%); guadagni frazionali per(+0,61%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,2%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%.Il rendimento dell'è pari 0,04%, mentre il rendimento delscambia 2,9%.