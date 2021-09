Decolla FNM alla vigilia della presentazione del piano strategico

FNM

Equita

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del, portandosi a 0,605. Il titolo della società - quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nella mobilità integrata in Lombardia - è scattato alla vigilia della presentazione del, in programma domani alle 14. "Ci attendiamo un'attraente politica dei dividendi", ha scritto oggiin una nota.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista a quota 0,618 e successiva a 0,652. Supporto a 0,584.