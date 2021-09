Green Pass, per l'estensione giornata decisiva: in mattinata la cabina di regia, nel pomeriggio il CdM

(Teleborsa) - Dallabisognerà essere vaccinati, aver fatto un tampone o essere guariti dal Covid, per entrare in uffici pubblici e privati, ma l'dovrebbe essere esteso anche a studi professionali, negozi, ristoranti. Questa è la strada intrapresa da Palazzo Chigi che ieri ha incontrato ie oggi si appresta a presentare il nuovo decreto sulin Consiglio dei Ministri. Prima però il passaggio inin mattinata e una riunione con le Regioni. Tra le misure che dovrebbero trovare spazio nel provvedimento ci saranno leper chi si presenta al lavoro senza: una multa, che dovrebbe andare dai 400 ai 1000 euro, e disciplinari, che saranno modulate sulle diverse categorie, ma nessun, recependo così una preoccupazione sindacale.Sindacati che hanno chiesto anche ieri ladeiche però sembra non aver trovato il favore del Governo, orientato a incentivare le vaccinazioni. Proseguirà ancora nelle prossime ore il lavoro tecnico sul decreto per il "super" Green pass: tra le ipotesi c'è quella di differenziare l'entrata in vigore delle misure, scaglionandole tra l'1 e 15 ottobre. Ad oggi, secondo i dati di Palazzo Chigi, 13,9 milioni di lavoratori ha già il Green pass mentre sono 4,1 milioni quelli che ancora non lo hanno: l'obbligo riguarderebbe in totale, quindi, circa 18 milioni di persone. Ilha fissato l'obiettivo a 44 milioni di persone (81,7% della platea) che hanno ricevuto unaentro la metà di ottobre.