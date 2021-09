IEG, il 21 settembre anteprima Ecomondo e Key Energy 2021

(Teleborsa) - L'anteprima del prossimo appuntamento conma anche climate change e waste management, strumenti finanziari legati alla transizione energetica, prodotti e soluzioni tecnologiche per il Superbonus 110%. Questi i principali temi che caratterizzeranno i talk dellaprossimi su piattaforma dedicata.Gli appuntamenti digitali ideati daper guidare la community della green economy verso i nuovi scenari della transizione ecologica, costituiscono una road map per accompagnare il mercato fino all'edizione in presenza di Ecomondo e Key Energy 2021, che si terranno in contemporaneaprossimi presso il quartiere fieristico di Rimini.Ilalle 10, per Ecomondo, ci sarà un talk in lingua inglese, organizzato da CIWM - Chartered Institution of Wastes Management, sui motivi per cui risorse e rifiuti non sono stati presi in considerazione nell'agenda dell’imminente COP26. Alle 13 ci sarà un incontro su cambiamenti climatici e gestione dei rifiuti. Alle 15, in programma l'anteprima della 24esima edizione di Ecomondo e della 14esima edizione di Key Energy, con interventi di, edIl, per Key Energy, alle 10 si terrà un evento promosso da Huawei per approfondire prodotti e soluzioni dedicati al Superbonus 110%, mentre alle 16 focus sulla regolamentazione europea in materia di finanza sostenibile: con il supporto di esperti del settore verrà tracciato un vademecum destinato alle aziende che intendono orientare la loro attività ai criteri ESG (Environmental, Social and Governance), utilizzati per misurare l’impatto ambientale, sociale e di gestione aziendale.