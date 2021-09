Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia viaggia molto alto (+1,66%), seduta effervescente per CNH Industrial

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

CNH Industrial

Nexi

Leonardo

mid-cap

ENAV

Fincantieri

Biesse

small-cap

Tesmec

Fiera Milano

Irce

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,66%, dopo la chiusura di ieri a quota 41.593,9.L'intanto guadagna l'1,37%, dopo un inizio di seduta a quota 1.165.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,84%.In luce, con un ampio progresso dell'1,94%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,39%.Tra leitaliane, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,43%.Composta, che cresce di un modesto +0,96%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,91%.Tra ledi Milano, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,95%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,50%.avanza dell'1,46%.