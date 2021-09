Ue, ok della Commissione a 200 milioni di aiuti di Stato per il turismo italiano

(Teleborsa) - Laha approvato lodaa sostegno delle imprese attive nel settorecolpite dall'epidemia Covid. La misura è stata approvata nell'ambito del quadro temporaneo sugli. L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette e l'importo per beneficiario sarà calcolato in base al suo fatturato nel 2019 e su base forfettaria. Lo scopo della misura è mitigare le improvvise carenze di liquidità che queste aziende stanno affrontando a causa dell'epidemia e delle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare.Il ministro del Turismoha espresso apprezzamento per la decisione della Commissione europea di derogare al regime degli aiuti di Stato e di autorizzare l'utilizzo di 200 milioni di euro a sostegno della liquidità delle imprese recettive colpite dalla pandemia. La richiesta di deroga era stata avanzata a Bruxelles dal ministero del Turismo a metà agosto. "La Commissione ha condiviso con il governo italiano – ha osservato il ministro – l'di intervenire a favore delle strutture alberghiere, finora escluse da interventi diretti". "Un chiaro segno di- ha commentato Garavaglia - che il ministero del Turismo aveva anticipato con un proprio decreto a ridosso di Ferragosto".Il sostegno autorizzato dalla Commissione Ue rientra fra quelli previsti dale prevede aiuti diretti fino ad un massimo di