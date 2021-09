Zurich lancia primo fondo azionario a zero emissioni per clienti vita

Zurich Insurance Group

(Teleborsa) -(Zurich) lancia lo- una soluzione d'investimento innovativa che combina una strategia d'investimento a basse emissioni di carbonio con la compensazione delle emissioni di CO2, ampliando così le opzioni d'investimento per i clienti delle assicurazioni vita attenti al clima.Il fondo. Le emissioni di gas serra delle aziende del fondo sono stimate pari a sole 9 tonnellate equivalenti di anidride carbonica per milione di dollari investiti, rispetto alle 68 tonnellate di una strategia d'investimento tradizionale. Le emissioni residue del fondo sono compensate tramite crediti di carbonio di alta qualità, così da raggiungere la neutralità climatica. Il nuovo fondo sarà inizialmente disponibile per i clienti in Italia, Germania, Portogallo e Svizzera. Se ne prevede

"Non c'è più alcun dibattito sull'urgenza di affrontare la crisi climatica. Ecco perché crediamo che sia essenziale offrire ai nostri clienti la possibilità di unirsi ai nostri sforzi per iniziare ad agire. - dichiara-. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti delle assicurazioni sulla vita l'opportunità di risparmiare con noi e di investire in un futuro a basse emissioni di carbonio con il primo prodotto d'investimento unit-linked a zero emissioni".(ESG). Tra gli altri esempi, Zurich Germania ha introdotto una soluzione ESG multi asset, rendendola predefinita per tutti i principali canali di distribuzione, Zurich Italia ha sviluppato una soluzione ESG basata sul suo prodotto di punta "MultInvest" e, più recentemente, Zurich UK ha trasferito quasi 1 miliardo di dollari del suo attuale patrimonio di assicurati terzi in vigore in un nuovo indice ESG.. Il Gruppo offrirà inoltre la propria competenza in materia di investimenti responsabili ai clienti unit-linked, uniformando le sue attuali pratiche di integrazione ESG, le capacità di impact investment e l'approccio di collaborazione settoriale tra attività di bilancio e attività unit-linked. In particolare, Zurich integrerà le valutazioni ESG nel suo processo di selezione dei fondi, sfrutterà la propria esperienza nell'impact investing per aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di impatto e si impegnerà ulteriormente con i principali gestori e distributori di asset per promuovere pratiche di investimento responsabile.. In qualità di uno dei maggiori fornitori di unit-linked, è nostro dovere offrire la nostra esperienza di investimento responsabile ai nostri clienti, estendendola agli asset unit-linked - ha commentato-. Il lancio del nuovo Zurich Carbon Neutral World Equity Fund è un passo importante in questa direzione e dimostra ancora una volta l'ambizione di Zurich di diventare una delle aziende più responsabili e con maggiore impatto al mondo".