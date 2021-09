Amplifon, 1° posto in Europa nella classifica Institutional Investor per settore Medical

Amplifon

(Teleborsa) -- società del FTSE MIB attiva nelle soluzioni e nei servizi per l'udito - si è classificata alnell'ambito dell'edizione 2021 della classifica "All-Europe Executive Team" di Institutional Investor, istituto di ricerca indipendente nell’ambito della finanza internazionale.A livello individuale, Institutional Investor ha premiato il CEO di Amplifon,, al primo posto nella categoria "Best CEO"; il CFO, al primo posto nella categoria "Best CFO". L'Investor Relations & Sustainability SR Director,, è sul podio della categoria "Best IR Professionals", con la seconda posizione. Amplifon si è classificata al primo posto anche nelle categorie "Best IR Program" e "Best Investor/Analyst Event".