BoE, consumatori britannici vedono inflazione al 2,7% il prossimo anno

(Teleborsa) - Le aspettative dei consumatori britannici per ilper il prossimo anno sono del, in aumento rispetto al 2,4% di maggio 2021. Lo ha comunicato la Bank of England (BoE) nel suo sondaggio trimestrale sulle percezioni dei cittadini sui prezzi al consumo. Il tasso è quindi significativamente. La banca centrale osserva con attenzione le aspettative dei consumatori sull'inflazione, cercando di mantenere la percezione che il livello aggregato dei prezzi rimarrà stabile per prevenire una spirale di aspettative inflattive.Alla domanda sulle, tra cinque anni, gli intervistati hanno fornito una risposta del 3%, rispetto al 2,7% di maggio 2021.Alla domanda sul, il 31% ha affermato di aspettarsi che i tassi rimarranno pressoché invariati nei prossimi dodici mesi, rispetto al 37% di maggio 2021. Il 43% degli intervistati prevede che i tassi aumenteranno nei prossimi 12 mesi, in aumento dal 39% a maggio 2021.