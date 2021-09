Covid, Mims: 20 milioni di euro per i ristori agli operatori dei terminal portuali

(Teleborsa) - Per sostenere il settore deiper lo sbarco e l’imbarco di persone, penalizzato dalla crisi pandemica, salvaguardare i livelli occupazionali e l’efficienza del trasporto marittimo, le imprese di gestione possono presentare richiesta di ristori. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanza,, ha firmato ilche consente agli operatori di accedere al fondo di, istituito con la legge di bilancio per il 2021, per compensare la riduzione dei ricavi conseguente alle limitazioni delle attività e quindi al calo di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.La richiesta di contributo può essere presentata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, dalle imprese che hanno registrato una perdita di ricavi rispetto alla media dello stesso periodo del biennio precedente. Nel calcolo delladeisi deve tenere conto anche dei maggiori costi perdei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e dei minori costi connessi alla riduzione dei servizi e di quelli derivanti dagli ammortizzatori sociali per il personale.